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شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الحكومية في إب ترفض استقبال مصاب بإنفلونزا الخنازير وتكتم حوثي عن انتشار الوباء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
رفضت مستشفيات حكومية في محافظة إب، وسط اليمن، عن استقبال حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير.
وأفادت مصادر طبية، بظهور وباء "إنفلونزا الخنازير" في إب وتسجيل حالة مصابة بالوباء.
وأضافت المصادر، أن المستشفيات الحكومية رفضت إستقبال المصاب بالوباء ومعالجته، لينقل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب، في ظل تكتيم كبير من قبل السلطات الصحية والمحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وانتشرت في إب مؤخراً انتشاراً واسعاً للأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والدفتيريا والتهاب السحايا.
ومؤخرا وباء انفلونزا الخنازير في ظل غياب دور الجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا، لمواجهتها والتوعية بمخاطرها والحد من قتل المزيد من المواطنين
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