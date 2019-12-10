شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل عدد من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل جنوب الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مواقع جنوب مديرية التحيتا.
واستهدفت قوات الجيش اليمني المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
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