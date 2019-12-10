شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستدعي سفراء 4 دول أدانت «أحداث بغداد الدامية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا احتجاجاً على ما وصفته بـ”التدخل المرفوض” في الشؤون الداخلية إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.

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وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 4 من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية.

يذكر أن متظاهرين غاضبين، أغلقوا اليوم الإثنين، الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، وأعلنوا الإضراب العام.

وتشهد ساحة الساعة في الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ 1 أكتوبر الماضي، وأغلق متظاهرون غاضبون، مبنى محافظة الديوانية في 1 ديسمبر الجاري، وكتبوا على الحواجز المحيطة بالمبنى “مغلق بأمر الشعب”.