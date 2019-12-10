تسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك حرقاً للاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة فضلا عن ضرب قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني يتدخل في محاولة لاخماد النيران"، مشيرا الى "تسجيل حالات اختناق واصابات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة/ الوثبة".