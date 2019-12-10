الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا التي يفوق مداها الـ1000 كم أصبحت بالغة الدقة

أكد القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أن "الصواريخ الإيرانية التي يفوق مداها الـ1000 كم، أصبحت بالغة الدقة".
وقال، إن "العالم كله يعلم بأن إيران الآن في وضع ممتاز في مجال الدفاع والأمن".
وأضاف: "صواريخنا متوسطة المدى أصبحت بالغة الدقة، إذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماع تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي، وهو نتاج عمل جهود شبابنا".
وتابع: "لقد قلت لطهراني مقدم، أحد قادة الحرس الثوري: لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف من مرتفعات عالية؟ فأجاب بأننا قادرون على ذلك... نمتلك صواريخ قادرة على ذلك في الوقت الحالي".
وأضاف: "صواريخنا متوسطة المدى أصبحت بالغة الدقة، إذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماع تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي، وهو نتاج عمل جهود شبابنا".
وتابع: "لقد قلت لطهراني مقدم، أحد قادة الحرس الثوري: لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف من مرتفعات عالية؟ فأجاب بأننا قادرون على ذلك... نمتلك صواريخ قادرة على ذلك في الوقت الحالي".
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