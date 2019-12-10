كلاسيكو برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل بسبب 'تسونامي'

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2019-12-10 | 16:42
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مرة أخرى، بسبب الاضطرابات المدنية في كتالونيا.
تقارير موقع "جول" الإسباني، أفادت أن "هناك نية لتأجيل الكلاسيكو من جديد بعدما قامت حركة تُدعى "تسونامي" بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تؤكد من خلاله احتجاها وأنها المسؤولة عن الذي حدث من قبل في كتالونيا، والمتسبب في تأجيل اللقاء".
ووفقًا للتقرير، فإن "حركة تسونامي ديمقراطي، قد أكدت أن هناك 4 نقاط تجمع للمظاهرات، وستكون حول ستاد كامب نو، ومن المتوقع أن يشارك حوالي 18 ألف من أتباع المجموعة، في حدث يُشاع بأنه سيكون يوم 18، وقت إقامة الكلاسيكو".
وبعد هذا البيان، ظهرت التقارير حول امكانية تأجيل المباراة مرة أخرى من جانب رابطة الليجا، حيث أن الدواعي الأمنية ستكون لها الكلمة العُليا.
برشلونة وريال مدريد في صدارة ترتيب المسابقة مع فارق الأهداف للنادي الكتالوني في الصدارة، بـ 15 مباراة حتى الآن لكل منهما، و24 نقطة.
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