الداخلية والصحة تكشفان عدد الشهداء الذين سقطوا في حادثة السنك

كشفت وزارتي الداخلية والصحة، الثلاثاء، عن أعداد ضحايا حادثة السنك يوم الجمعة الماضي.

وذكر بيان مشترك للناطقين باسم الداخلية والصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عدد الشهداء الذين سقطوا مساء السادس من كانون الأول الجاري جراء حادثة منطقة السنك ببغداد هو( ٩) تسعة شهداء من المدنيين المتواجدين في المنطقة المذكورة مع سقوط شهيد واحد القوات الأمنية ومصور هيئة الحشد الشعبي ، اي ان مجموع ما وقع من الشهداء في الحادثة المذكورة هو(١١) احد عشر شهيداً فقط".



وأضاف أن "ما ذكر من ارقام مغايرة بشأن الحادثة المذكورة سواء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات البعض هو غير دقيق مطلقاً"، داعياً الجميع إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة بوزارة الصحة".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك، فيما اكدت انه ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصاً.