متظاهرو العراق يمنعون اقتحام المنطقة الخضراء بجدار بشري

شكل العشرات من المتظاهرين العراقيين، الثلاثاء، جدارا بشريا على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة وسط بغداد التي تحتضن المقار الرئيسية للحكومة العراقية، لمنع أي محاولات من قبل المحتجين لاجتياز الجسر ودخول الخضراء.

وانطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، صباحا، مظاهرة مليونية بمشاركة المتظاهرين القادمين من مدن وسط وجنوبي العراق الذين بدأوا يتوافدون على ساحة التحرير منذ الإثنين، بهدف الضغط على السياسيين العراقيين لتنفيذ مطالبهم.

وقال الناشط إحسان خلف، عضو اللجنة المنظمة للمظاهرات لـ"العين الإخبارية"، إنه "متمسكون بسلمية احتجاجاتنا، ولن ندخل الخضراء، هناك محاولات من قبل عدد من المتظاهرين التابعين للمليشيات والأحزاب لجر المندفعين من المحتجين باتجاه المنطقة الخضراء لاقتحامها، لذلك شكلنا هذا الجدار البشري كي نمنعهم من التوجه إلى الخضراء وكذلك نحافظ على أرواح المتظاهرين من الخطة الدموية التي أعدتها إيران ومليشياتها للقضاء علينا".

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة على جسر الجمهورية كتبوا عليها مخاطبين أقرانهم "دمك غالي لا تعبر الجسر"، و"التحرير للعراقيين والخضراء للفاسدين"، وواصلوا رفع شعارات "إيران برا برا".





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في غضون ذلك، استخدمت مليشيات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في منطقة حافظ القاضي القريبة من ساحة التحرير لتفريقهم.

وأكدت الدكتورة بيداء العزاوي، المسعفة ضمن إحدى المفارز المنتشرة في ساحة التحرير لـ"العين الإخبارية": "وصل أكثر من ١٠ جرحى إلى المفارز داخل التحرير غالبيتهم مصابون بالرصاص الحي، أما الآخرون فكانوا يعانون من الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع وقنابل الغاز التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية والمليشيات".





والإثنين، أعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين عبر مكبرات الصوت في ساحة التحرير عن براءتها من الدعوات المطالبة باقتحام المنطقة الخضراء بعد وصول المتظاهرين من مدن جنوب ووسط العراق إلى بغداد.



وقالت اللجنة في بيانها: "نؤكد موقفنا الرافض من اقتحام المنطقة الخضراء الذي دعت إليه جهات مشبوهة تقصد تنفيذ أجندات إيرانية مفضوحة غايتها وأد ثورة العراقيين".

وأضافت: "ليست للجنة أي علاقة بأي شكل من الأشكال بتلك الدعوات ولا بمنظميها، ولن تشارك فيها على الإطلاق، والمشاركون لا يمثلون الثوار إطلاقا"، مؤكدة أنها لن تترك التحرير وستواصل ثورتها السلمية لحين إسقاط العملية السياسية والنفوذ الإيراني في العراق.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات شعبية واسعة في بغداد ومدن جنوب العراق تطالب بإنهاء العملية السياسية الحالية بشكل جذري وإلغاء مجلس النواب وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بإشراف دولي.