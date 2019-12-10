فرنسا تحث لبنان على تشكيل حكومة بـ"أسرع وقت"

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.



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وقال لودريان في مؤتمر صحفي: "عليهم أن يشكلوا حكومة بسرعة، لأن أي تأخير سيؤدي إلى استمرار تفاقم الوضع".

وبعد مرور 6 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وتستضيف فرنسا، الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.