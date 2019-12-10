رئيس الأركان الإمارتي يبدأ زيارة إلى السودان لتعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الثلاثاء، زيارة إلى السودان تستغرق يومين، لتعزيز التعاون.
وكان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة السودانية.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتطورة بين الخرطوم وأبوظبي في مجالات التعاون العسكري، وفق صحيفة "الراكوبة" السودانية.
ويجري رئيس أركان الجيش الإماراتي مباحثات مع نظيره السوداني حول سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
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