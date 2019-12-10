حاكم دبي: الأخوة الخليجية ستبقى ضمانة للمستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، أن "الأخوة الخليجية ستبقى، لأنها ضمانة عربية للمستقبل".



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر: "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض.. مجلس التعاون سيبقى.. والأخوة الخليجية ستبقى لأنها ضمانة عربية للمستقبل.. وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

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وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد شارك في أعمال القمة الـ40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

ولفت القادة المشاركين، في بيانهم الختامي، إلى أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه.

وأوضحوا أن "التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم".