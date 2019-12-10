شهيب شكّل لجنة طوارئ لمتابعة مشاكل المؤسسات التربوية الخاصة والعمل على حلها

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، قرارًا حمل الرقم 875/م/2019، شكّل بموجبه لجنة طوارئ تضمّ ممثّلين عن ​المدارس الخاصة​ ومعلّمي ​القطاع الخاص​ ولجان الأهل في هذه المدارس. وتقوم هذه اللجنة بمتابعة كلّ المشاكل الطارئة في ​المؤسسات التربوية​ الخاصة والعمل على حلّها، على أن تَجتمع في الوزارة بصورة دوريّة وكلّما دعت الحاجة.

وأوضح قرار تشكيل اللجنة، أنّ "الوضع الراهن في البلاد أوجد إرباكًا كبيرًا في العمل التربوي في شكل عام، وخصوصًا داخل العائلة التربويّة الخاصة المكوّنة من إدارات المدارس والمعلمين فيها والأهل، وقد جاء تشكيل اللجنة حرصًا على مقتضيات المصلحة العامة ولتسريع حلّ المشاكل".