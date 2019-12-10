أكدت مديرية حماية المستهلِك في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، متابعة جولاتها اليوميّة لضبط المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين. وجرى تسطير ١٣ ​محضر ضبط​ بتاريخ ٩ كانون الأول ٢٠١٩ بسبب التلاعب بالأوزان أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لربطة ​الخبز​، ومخالفات بالتسعيرة ب​الدولار​ وليس ب​الليرة​ اللبنانيّة، وتمَّ اليوم في ١٠ كانون الاول تسطير مخالفة بحق فرن في منطقة ​برج البراجنة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإقتصاد تنظّم محاضر ضبط بأفران للتلاعب بوزن ربطة الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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