الجيش تسلّم 16 مستوعبا تحتوي على ذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من سلطات أميركا

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "مديرية العتاد تسلّمت عبر ​مرفأ بيروت​، 16 مستوعبًا تحتوي على ذخيرة من عيارات مختلفة مُقدَّمة هبة من ​السلطات الأميركية​، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأميركية المخصّصة للجيش اللبناني".

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