شهيب: لاعطاء الطلاب غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل مهلة حتى آخر كانون الثاني

طلب مكتب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ من مديري الثانويات والمعاهد الرسمية "السماح للطلاب الذين انتسبوا اليها وحالت الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها ​اللبنانيون​ دون تسديدهم رسوم التسجيل إعطاؤهم مهلة للتسديد حتى آخر كانون الثاني 2020".

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