مصلحة الليطاني أعلنت الادعاء على شركة تفرغ نفايات مسلخها في النهر

أعلنت ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ في بيان، أنها "تقدمت بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، مع طلب اقفال، امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة بوجه المدعى عليهم: شركة التنمية الزراعية ش.م.ل، طوني سليمان فريجي، موسى سليمان فريجي، هالة موسى فريجي، رلى موسى فريجي، وديع اميل نصر الله، رمزي فيليب نصر الله وخليل فيليب نصر الله".

ولفتت الى أنه "تبين أن مسلخ الدواجن العائد للشركة المدعى عليها في أبلح، يقوم بتفريغ ​النفايات​ السائلة غير المعالجة مباشرة في نهر الليطاني، على الرغم من زعم اصحاب العلاقة دوما، بأن ​المياه​ العادمة تمر بثلاث محطات تكرير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية على التوالي قبل تحويلها الى نهر الليطاني".