سرقة اسلاك كهربائية في المنية وانقطاع التيار

اقدم مجهولون على سرقة اسلاك كهربائية من على شبكة التوتر العالي في المنطقة التي تربط المنية بديرعمار عند نقطة برج اليهودية، الامر الذي تسبب بإنقطاع التيار عن المحول الذي يغذي منطقة البرج بأكملها.
وامل الأهالي من الجهات المسؤولة "العمل على كشف الفاعلين ومحاسبتهم والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة في البلدة، كما طالبوا "مؤسسة كهرباء لبنان"، بJ"الاسراع في اعادة تركيب اسلاك بديلة لاعادة التيار الى وضعه الطبيعي".
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