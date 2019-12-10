مسؤول اسرائيلي: الحكومة أبلغت أميركا موافقتها على بناء سفارة دائمة للاخيرة بالقدس

كشف رئيس ​البلدية​ ال​إسرائيل​ية في ​القدس​، موشيه ليون عن أن "​الحكومة الاسرائيلية​ أبلغت ​الولايات المتحدة الأميركية​، موافقتها على بناء سفارة دائمة للولايات المتحدة الأميركية في القدس"، مشيراً إلى أنه "في غضون 6 أشهر سننتقل إلى خطوات متقدمة من المشروع، وسيكون بإمكاننا، في غضون عدة سنوات، تدشين المبنى الدائم للسفارة الأميركية في عاصمة إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد نقلت منتصف العام الماضي 2018 سفارتها من مدينة ​تل أبيب​ إلى مبنى مؤقت بالقدس، في خطوة أغضبت ​الفلسطينيين​ والمسلمين والعرب ورفضها ​المجتمع الدولي​.

وكانت القنصلية الأميركية العامة في القدس، تستخدم المبنى الحالي، قبل أن يتم إلغاء القنصلية ودمجها بالسفارة، لتحمل اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة".