ندد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باتهامات الديمقراطيين له، سعيا لعزله، مشيراً الى أنها "تثير السخرية".

واعتبر ترامب نفسه، ردا على الادعاءات التي تعرض لها من جانب الديمقراطيين، بأنه طضحية مطاردة الساحرات".

وأصدر النواب الديمقراطيون، تقريرا من 55 ورقة، يوضح ما يرونه أسبابا دستورية يمكن الاستناد إليها في صياغة بنود المساءلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب تعليقا على اتهامات الديمقراطيين له سعيا لعزله: تثير السخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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