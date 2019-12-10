الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصبحت بالغة الدقة

أكد القائد العام السابق للحرس الثوري ال​إيران​ي، ​اللواء​ محمد علي جعفري، أن "​الصواريخ​ الإيرانية التي يفوق مداها الـ1000 كلم، أصبحت بالغة الدقة"، مشيراً الى ان "​العالم​ كله يعلم بأن إيران الآن في وضع ممتاز في مجال ​الدفاع والأمن​".

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