اعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ان "نظيريه الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​، بين قادة العالم الذين يثيرون إعجابه"، منتقداً "قادة الدول الأوروبية"، ومؤكداً انه "لا يستطيع أن يذكر واحدا منهم على الأقل، يمكن اعتباره زعيما مثاليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعرب عن إعجابه ببوتين وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.