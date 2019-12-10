معلومات "النشرة": فتح السفارة السعودية في سوريا لازال قيد الدرس

اكدت معلومات لـ"النشرة" ان "فتح السفارة السعودية في سوريا لازال قيد الدرس"، نافية "المعلومات حول بدء العمل باعادة تاهيل مبنى السفارة في منطقة الروضة في دمشق".
ووصفت المصادر الزيارات للوفود السورية الى الرياض بـ"التطور بالعلاقات لكن دون ان تصل الى عودة العلاقات الدبلوماسية مع الاشارة الى ان امكانية عودتها ربما تكون قريبة على مستوى البعثة الدبلوماسية"، موضحةً أن "الرحلات الجوية للطيران السوري الى السعودية لم يتوقف حتى اثناء الحرب وان المواطنين السوريين يتنقلون بين البلدين عبر الطيران السوري".
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