عمد المحتجون في ​الميناء​ الى قطع المسارب والطرق المؤدية الى مستديرة ​المرج​ بالاطارات المشتعلة، وحضرت الفور عناصر​الجيش​ وبدأت بتفريق ​المحتجين​ لفتح الطرقات امام ​حركة المرور​، فحصل احتكاك وتدافع بين ​المتظاهرين​ والجيش الذي اضطر الى اطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى نقلوا بواسطة سيارات الاسعاف الى ​مستشفيات​ المدينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون قطعوا الطرق المؤدية الى مستديرة المرج والجيش فرقهم عبر اطلاق القنابل المسيلة للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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