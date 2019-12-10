قطع الاوتستراد عند طريق ​جونيه​ بالمسلكين من قبل بعض ​المحتجين​ المطالبين بإطلاق سراح اصدقائهم الذين اوقفتهم ​القوى الامنية​ بتهمة ​قطع الطرقات​ صباح اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق جونيه احتجاجاً على توقيف عدد من الاشخاص بتهمة قطع الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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