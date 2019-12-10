برلمانى يقترح استخدام سيارات مجهزة لنشر الثقافة فى القرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب دائرة العياط بمحافظة الجيزة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، استخدام السيارات المجهزة لنشر الثقافة فى الشوارع بالقرى الأكثر احتياجا والفقيرة، نظرا لصعوبة إنشاء قصر ثقافة فى كل قرية. وقال "أبو هميلة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: "قصر ثقافة العياط الأنشطة الثقافية فيه ضعيفة جدا، والشباب محرومة من الثقافة، وممكن نستخدم السيارات المجهزة فى نشر الثقافة داخل القرى التى تحتاج رفع ثقافة مواطنيها، ورأينا هذه التجربة فى بعض دول العالم، ممكن هذه السيارات تذيع فيلم ثقافى أو سينمائى أو أى مواد ثقافية لرفع درجة الوعى الثقافى لدى المواطنين".

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