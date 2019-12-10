شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: حسن البنا حث الإخوان منذ نشأتها على السعى نحو السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على الرباعى الكاتب السعودى، إن رسائل وأفكار حسن البنا مؤسس تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر عليها فكرة الخلاقة بل وتساعد كل من ينتمى للجماعة على تنفيذها أيا كانت الوسائل مؤكدا أن حسن البنا أفرد لها مساحات كبيرة من رسائله التى كان يبثها وسط أتباعه.

وذكر الرباعى أن رسالة التعاليم لحسن البنا طالبت صراحة للسعى نحو إقامة الحكومة الإسلامية فهى أسست لحق السعى نحو السلطة من أجل ضمان فكرة عودة الخلافة الإسلامية كونها تحمل بعدا دينيا وليست مجرد شكل أو نظام للحكم.

وأكد الكاتب السعودى أن حسن البنا ظل يتردد على المجالس التى تجمع علماء الأزهر ومشايخه ليحثهم نحو بذل الجهد لعودة الخلافة واستمر أربعة أعوام يفكر فى آلية تساعده فى بناء منظومة لإحياء الخلافة فأنشأ جماعة الإخوان فى عام 1928 وحدد مراحل الوصول إلى الغاية المحددة سلفا بإعداد الفرد المسلم ثم الأسرة المسلم ثم المجتمع المسلم ثم الحكومة المسلمة ثم تحرير الأوطان الإسلامية ثم إقامة الخلافة ثم أستاذية العالم.