شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى يؤكد أهمية تعظيم إنتاج الأفلام السينمائية التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الحاجة إلى تعظيم إنتاج الأفلام السينمائية التاريخية، لإحياء بطولات الشخصيات التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء المُخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

Advertisements

وأضاف بكرى: "إذا كنا نتحدث عن أن الثقافة هى أهم سلعة تصدرها مصر، فإننا بحاجة إلى إعادة النظر فى كثير من الأمور" وفى مقدمتها أهمية زيادة ميزانية الوزارة للقيام بدورها الهام، لافتًا إلى أنه أثناء مناقشة ميزانية العام المالى الجارى طالب الدكتور حلمى نمنم وزير الثقافة بزيادة الاعتمادات للنهوض بقصور الثقافة لكن وزارة التخطط أعرب عن عدم قدرتها ضخ هذه الزيادة.

وأشار بكرى، إلى أنه بالرغم من ذلك فهناك خطة للنهوض بقصور الثقافة تجرى، لافتًا إلى التطور الذى شهده قصر ثقافة قنا بعدما كانت "جثة هامدة" على حد وصفه، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من القصور.

فى سياق متصل، أشادت النائبة رشا إسماعيل، بفيلم "ممالك النار"، مطالبة بإنتاج مسلسلات على غراره.