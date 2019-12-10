رئيس البرلمان لنواب: "متقاطعوش الحكومة وهى بتتكلم.. احنا مش فى مهرجان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من النواب عدم مقاطعة وزيرة الثقافة أو ممثلى الحكومة خلال تحدثهم فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وذلك أثناء تعقيب وزيرة الثقافة وبعض مساعديها على ما أثاره النائب مرتضى منصور بشأن وجود تصرفات غير أخلاقية فى بعض المهرجانات وارتداء ملابس مثيرة وعرض أفلام فيها تطبيع فنى وثقافى مع تركيا وقطر بحسب قوله. Advertisements وعقب رئيس مجلس النواب، على محاولات مقاطعة الوزيرة ومساعديها أثناء كلمتهم للرد، قائلا: "إذا تكلمت الحكومة نستمع لردها، إحنا مش فى مهرجان"، داعيا إلى الالتزام بالضوابط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظام الجلسة.

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