شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للبرلمان: ليس من سلطتنا التحكم فى التصرفات الشخصية بالمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على ما أثاره النائب مرتضى منصور، بشأن الأفلام الهابطة ووجود تصرفات اعتبرها غير أخلاقية فى بعض المهرجانات الفنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن. وقالت وزيرة الثقافة: "هناك مهرجانات تابعة لوزارة الثقافة، وهناك مهرجانات الوزارة ليس لها علاقة بها فقط سوى مراجعة الأفلام التى تعرض فى المهرجان، وليس لنا التحكم فى التصرفات الشخصية داخل المهرجانات". Advertisements وكان النائب مرتضى منصور، تحدث خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، عما يحدث فى بعض المهرجانات وارتداء سيدات ملابس مثيرة، كما هاجم الأفلام الهابطة التى تروج للعنف والجريمة وتحتوى على مشاهد فيها إيحاءات جنسية وملابس شبه عارية.

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