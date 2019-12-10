شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بوزيرة الثقافة: أخذت تركة ثقيلة.. وعبد العال: "كدا طلب الإحاطة سقط" والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: "نطالب بتوفير الحد الأدنى فى مستوى الثقافة، أن نوفر فى كل مركز أو قرية مكتبة أو قصر ثقافة، فجامعة زويل أنشأت لهذا الغرض، زرتها وجدت براعم وعلماء هيكونوا مستقبل هذا الوطن، لازم نرفع المستوى الثقافى للشباب".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "النائب قال أشفق على الوزيرة وأنهى كلامه بشكر الوزيرة، كدا طلب الإحاطة سقط طبقا للدستور".
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