شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بوزيرة الثقافة: أخذت تركة ثقيلة.. وعبد العال: "كدا طلب الإحاطة سقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب الدكتور حمدى السيسى، بجهود وزيرة الثفافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، وبدأ النائب كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للحديث عن طلب إحاطة مقدم منه بشأن الاهتمام بقصور الثقافة، قائلا: "نرحب بالوزيرة الدكتورة إيناس والجهود فى مجالات العمل الوطنى التى أخذتها على عاتقها، ومشفق على الوزيرة أنها أخذت تركة ثقيلة جدا وهى الثقافة". وتابع: "نطالب بتوفير الحد الأدنى فى مستوى الثقافة، أن نوفر فى كل مركز أو قرية مكتبة أو قصر ثقافة، فجامعة زويل أنشأت لهذا الغرض، زرتها وجدت براعم وعلماء هيكونوا مستقبل هذا الوطن، لازم نرفع المستوى الثقافى للشباب". Advertisements وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "النائب قال أشفق على الوزيرة وأنهى كلامه بشكر الوزيرة، كدا طلب الإحاطة سقط طبقا للدستور".

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