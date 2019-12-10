شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قصور الثقافة" يوضح تفاصيل واقعة منتقبة كفر الدوار: "تم تصويب الخطأ" والان مع تفاصيل الخبر
وتابع "عواض"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ردا على حديث النائب مرتضى منصور، عن واقعة المنتقبة، قائلا: "بخصوص واقعة تعيين مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار، فيه مخالفة صريحة، وهناك فرق بين التعيين وتسيير الأعمال، وما صدر للزميلة كان قرارا بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير جديد، وتم تكليف زميلة على الدرجة الثالثة بما لا يؤهلها وتم تصويب الأمر، بتعيين آخر على الدرجة الثانية، ومصدر قرار التعيين اعترف بخطأه، وتم تصويب القرار".
وأشار إلى أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار، كان لا بد من اختيار من يقوم بتيسير الأعمال من بين 4 مرشحين، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء واحدة على الدرجة الثانية.
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