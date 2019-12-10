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سعيد حساسين لوزيرة الثقافة : عارف "مش معاكى فلوس والوزارة غلبانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعيد حساسين  موجها حديثه لوزيرة الثقافة، :"عارف إنك مش معاكى فلوس، والوزارة غلبانة، لذا يجب أن يكون لديك فكر خارج الصندوق يقوم على  تحقيق موارد تصرفى منها على الوزارة، ولو قلتى إن المرتبات تلتهم 90% من الموازنة الوزارة  يبقى حضرتك مش هتنجحى".

 

وطالب النائب سعيد العبودى، بدعم وزارة الثقافة للبراعم الموهوبين بالشرقية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الصالونات الثقافية بقصور الثقافة.

 

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جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم للبرلمان والتى تم فيها  مواجهة البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة.

 

 

 

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