شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حساسين لوزيرة الثقافة : عارف "مش معاكى فلوس والوزارة غلبانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعيد حساسين موجها حديثه لوزيرة الثقافة، :"عارف إنك مش معاكى فلوس، والوزارة غلبانة، لذا يجب أن يكون لديك فكر خارج الصندوق يقوم على تحقيق موارد تصرفى منها على الوزارة، ولو قلتى إن المرتبات تلتهم 90% من الموازنة الوزارة يبقى حضرتك مش هتنجحى".

وطالب النائب سعيد العبودى، بدعم وزارة الثقافة للبراعم الموهوبين بالشرقية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الصالونات الثقافية بقصور الثقافة.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم للبرلمان والتى تم فيها مواجهة البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة.