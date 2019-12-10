شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حساسين لوزيرة الثقافة : عارف "مش معاكى فلوس والوزارة غلبانة" والان مع تفاصيل الخبر
وطالب النائب سعيد العبودى، بدعم وزارة الثقافة للبراعم الموهوبين بالشرقية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الصالونات الثقافية بقصور الثقافة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم للبرلمان والتى تم فيها مواجهة البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة.
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