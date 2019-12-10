شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال للنواب: "إحنا فى سنة خامسة ولسة بنتعلم مهارات وتقاليد برلمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم التزام عدد من الأعضاء بالتقاليد والأعراف البرلمانية فى مناقشة طلبات الإحاطة والرد على الوزراء ومقاطعتهم أثناء إلقاء كلماتهم.

وقال عبد العال: "إحنا فى سنة خامسة مش أولى، ولسة بنتعلم مهارات وتقاليد برلمانية، مش معقول"، وأضاف موجها حديثه للنواب: "مش مقتنع بإجابة الوزير على طلب الإحاطة، اعمل استجواب".

وأكد عبد العال أن التعقيب على طلبات الإحاطة يكون لعدد محدود من الأعضاء فيما يتعلق بالموضوعات التى تمت إثارتها، موضحا أن أى طرح لموضوعات جديدة أمر غير جائز ومخالف للائحة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتلقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان للوزيرة.