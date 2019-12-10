"عبدالعال" يرحب بطلاب المدارس والجامعات خلال حضورهم الجلسة العامة للبرلمان

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وقال عبد العال، إنه يحضر خلال الجلسة العامة اليوم مجموعه من طلاب وطالبات جامعة مصر الدولية، وكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومدرستى القديس يوسف الخاصة والراهبات الفرنسيسكان.
وأضاف عبد العال: "ولأول مرة من أعماق الصعيد مدرسة النيل المصرية قنا"، موضحا "هذا تقليد لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، نشر الثقافة بين الطلاب ووصولها صعيد مصر الجوانى".
وفى سياق متصل قال النائب محمود الضبع، نائب قنا، "هؤلاء الطلاب تكبدوا معاناة السفر لمدة 10 ساعات بالقطار للحضور لمجلس النواب تقديرا وإعزازا بدور البرلمان فى الحياة النيابية"، مضيفا "وهو شرف عظيم الالتقاء برئيس المجلس فى زيارة لم يسبق لها مثيل".
وأضاف: "كما أتقدم بالشكر والعرفان للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لحسن الاستقبال والحفاوة، وهو أول وزير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مدبولى يستقبل طلاب صعيد مصر الساعة 9:30 صباحا فى مكتبه وألقى كلمة عزيزة لطلاب قنا".
وداعب الدكتور على عبد العال النائب محمود الضبع قائلا: "نرحب بجميع أبناء مصر من شماله وجنوبه وشرقه وغربه، بس فطرهم يا محمود متسيبهومش كدا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.
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