صحيفة بريطانية: “جوزي مورينيو يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي”

بات النجم المغربي سفيان أمرابط، وسط ميدان فريق فيرونا الإيطالي، المعار من نادي ستاندار دو لييج البلجيكي، محط أنظار كبار الأندية الأروبية، بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه هذا الموسم، رفقة فريقه في الدوري الإيطالي الممتاز.

فبعد نادي نابولي الإيطالي، واحد من أكبر الأندية في الدوري الإيطالي الممتاز، أصبح إسم اللاعب المغربي مدونا في لائحة اللاعبين المطلوبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في أندية إنجليزية كبيرة.

وحسب صحيفة “thetopflight” البريطانية، فإن المدرب البرتغالي الشهير، جوزي مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، مهتم بشكل جدي بضم اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأكدت الصحيفة ذاتها، على أن مورينيو، المتابع جيدا للدوري الإيطالي الممتاز، معجب كثيرا بالاداء الذي يبصم عليه الشقيق الأكبر لنور الدين أمرابط، ويرغب في ضمه لـ”السبورز” الشهر القادم.

الصحيفة نفسها، شددت على أن نادي ويستهام، الممارس في “البريمرليغ” أيضا، يتابع النجم المغربي، وسيكون منافسا فعليا لتوتنهام في ضم اللاعب، إلى جانب إيبريشي إيز، لاعب فريق كورينز بارك رينجرز.

جدير ذكره، أن نادي ستاندار دو لييج البلجيكي، الذي يملك عقد اللاعب المغربي، يشترط التوصل بمبلغ 15 مليون يورو، من أجل تسريحه، خلال فترة الانتقالت القادمة.