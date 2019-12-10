الطلاب الجزائريون يتظاهرون رفضا لانتخابات يفرضها الجيش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف الطلاب كما في كل أسبوع في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في آخر يوم ثلاثاء قبل يوم الاقتراع الذي يرفضه الحراك ويدعو إلى مقاطعته.

وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولا إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/ فبراير الماضي.

وهتف المتظاهرون "لا انتخابات مع العصابات"، حيت تم تكريس هذا الشعار وترديده في هتافات الطلاب ومعهم كثير من المواطنين.

ونجح الحراك في دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 عاما في الحكم، وهو اليوم يطالب بمؤسسات انتقالية لإصلاح النظام، ويرفض أن تشرف السلطة الحالية على الانتخابات لخلافة بوتفليقة معتبرا أن هذه طريقة لتجديد النظام.

ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ"دولة مدنية وليس عسكرية" في رسالة إلى قيادة الجيش، العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة.

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وهتفوا "باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات"؛ كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها "لا" للانتخابات و"شكرا" للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ انطلاقه، السبت الماضي.

وبدت مراكز الاقتراع خارج البلاد، المفتوحة في السفارات والقنصليات الجزائرية، شبه خالية، فيما كان قليل من الناخبين هدفا لهتافات مهينة من معارضي الانتخابات كما في فرنسا.

وقال طالب الإلكترونيات الذي يعكف على المشاركة في المظاهرات الأسبوعية التي ينظمها الطلبة، عمار بوجمعي، إن الحكام الحاليين المنتمين لنظام بوتفليقة "نجحوا في فرض الانتخاب لكننا لن نتوقف".

فيما جدد في رأي جازية، زميلته، طالبة البيولوجيا في جامعة الجزائر، فإن "هذه المسيرة الأخيرة قبل يوم الاقتراع الخميس هي رسائل للقول إننا لن نعترف بالرئيس القادم".

والإثنين، فرقت الشرطة مسيرة عفوية لطلاب جامعات وثانويات تجمعوا ضد تظاهرة مؤيدة للانتخابات في وسط العاصمة الجزائرية.