وفد إسرائيلي يزور دبي سرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، دبي في الإمارات، بشكل سري في الأيام الماضية، حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء. ووقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020"، في خطوة تطبيعية أخرى بين إسرائيل والإمارات، تسمح فيها الأخيرة بتسويق منتجات وأفكار وبرامج إسرائيلية، في وقت تتحفظ فيه دول أجنبية، وحتى أنها تقاطع، المنتجات الإسرائيلية بسبب استمرار الاحتلال.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إنه في أعقاب التوقيع على الاتفاق، سيتم البدء ببناء الجناح الإسرائيلي في المعرض، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. ويفاخر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتقارب بين إسرائيل ودول خليجية، أبرزها السعودية والإمارات، بزعم وجود مصالح مشتركة بين الجانبين وتتمثل بمحاربة إيران.

ووصل روتيم إلى دبي على رأس وفد ضم مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأجرى الوفد الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين رسميين في حكومة الإمارات والمسؤولين في "إكسبو" حول ترتيب مشاركة إسرائيل في المعرض.

ورغم أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، إلا أن بإمكان مواطنين إسرائيليين زيارة هذه الدولة الخليجية بجواز سفر إسرائيلي.

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وقال المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه خلال المحادثات تم طرح مسألة منح تأشيرات دخول إلى دبي لمواطنين إسرائيليين خلال فترة معرض "إكسبو"، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول هذا الموضوع بعد والمحادثات ما زالت مستمرة.

وسيكون المعرض مفتوحا خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/أبريل 2021.

وتسعى إسرائيل إلى الاستفادة من مشاركتها في المعرض، الذي يشكل منصة لكشف حلول رائدة في ثلاثة مجالات أساسية، هي: مصادر دائمة للطاقة والمياه؛ أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية؛ وسبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.