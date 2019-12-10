استعدادات لمؤتمر السلطات المحلية ومديري التربية والتعليم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستعد لجنة متابعة قضايا التعليم واللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحلية العربية ومجلس كفر كنا المحلي، لعقد مؤتمر رؤساء السُلطات المحلية العربيّة ومديري ومديرات أقسام التربيّة والتعلّيم، تحت عنوان "واقع التعلّيم العربي: الفجوّات في التحصيل ومكانة اللّغة العربيّة- دور ومسؤولية السُلطات المحلّية"، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربيّة.

ويعقد المؤتمر يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر، الساعة العاشرة صباحًا، في قاعة المؤتمرات في مبنى مجلس محلي كفر كنا. يفتتح بكلماتٍ ترحيبية ومداخلات يشارك فيها، رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحليّة العربيّة، المحامي مُضر يونس، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسّان.

وستخصص في المؤتمر جلسة لعرض ومناقشة "وضع التّعليم العربي على ضوء الفجوات العميقة في نتائج الامتحان الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) للعام 2018، التي نشرت مؤخرًا، بهدف الخروج بتوصيات وقرارات فيما يخص مكانة التّعليم العربي وتغيير السياسات الإدارية والتربوية ومكانة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، السُلطات المحليّة ومؤسسات تأهيل المعلمين، التغييرات المطلوبة في المضامين والمناهج وكتب التدريس وضرورة بناء خطة إستراتيجية شمولية لسدّ الفجوات والنهوض بالتّعليم العربي.

كما ستخصص في المؤتمر جلسة لعرض ومناقشة نتائج البحث الذي أعدّه د. مروان أبو غزّالة حول "السياسة اللغوّية في السُلطات المحليّة العربيّة"، بمشاركة رؤساء سُلطات محلية ومديري أقسام تربية وتعليم ومحاضرين وباحثين.