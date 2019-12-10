جامعة عدن تستعد للإحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيسها .. شاهد

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ناقش إجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمبنى المكتبة المركزية بمدينة الشعب بالعاصمة عدن، الإستعدادات الجارية للإحتفال بالذكرى الــ(50) لتأسيس جامعة عدن التي سيتم الإحتفاء بها خلال العام القادم بجملة من الفعاليات الأكاديمية والعلمية والثقافية .



وستتضمن فعاليات الإحتفال عقد الندوات والمؤتمرات إلى جانب تكريم كل من كان له بصمات بيضاء في تأسيس الجامعة وكلياتها من رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات السابقين ومؤسسي المراكز البحثية العلمية التابعة للجامعة .

وخلال حث رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، جميع الأعضاء على الإسراع في عملية التحضير والإ إستعداد للإحتفال بهذه المناسبة ,وحثهم على طرح جميع الأفكار والمقترحات بما يليق بهذا الحدث العلمي التأريخي بتأسيس هذه الجامعة الرائدة على مستوى الوطن وبمكانتها المرموقة لدى الجامعات العربية والدولية.

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار من ضمنها الإسراع في إصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية في الكليات وكذلك لجنة الإحتفالات والمهرجانات وتشكيل اللجنة الإعلامية الخاصة بهذه الفعالية.

Advertisements

ووفق المجتمعون على مجمل تلك المقترحات والأفكار بعد مناقشتها وطرح الملاحظات عليها .

كما تطرق الأعضاء في الإجتماع إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع الموازنة العامة للفعالية ,وتم الموافقة على هذا المقترح ,بعد رفع جميع الخطط والمقترحات بصددها, على أن ترفع اللجان الفرعية خلال أسبوع المقترحات الخاصة بالإحتفال.

حضر الإجتماع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء المراكز البحثية ومدير مكتب رئيس الجامعة