استهداف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة ، مستهدفة منازل المواطنين .

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وتسببت عمليات الإستهداف التي تشنها المليشيات على الأحياء السكنية في مدينة حيس، بحالة من الرعب والفزع في صفوف الأهالي وخصوصاً النساء والأطفال.

وعبر المواطنون عن استيائهم من مواصلة مليشيات الحوثي عدواتها وتماديها في انتهاكاتها وارتكاب الجرائم الإنسانية بحق الأبرياء، في حين حولت حياتهم إلى جحيم في ظل صمت مطبق وتخاذل أممي تجاه ذلك.