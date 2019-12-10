الحجرف يتسلم أمانة مجلس التعاون الخليجي أبريل المقبل

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سمير درويشالثلاثاء 2019/12/10 06:45 م بتوقيت أبوظبي
الدكتور نايف بن فلاح الحجرف
يتسلم الدكتور نايف بن فلاح الحجرف مهام منصبه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، أبريل/نيسان المقبل.
ويخلف الحجرف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي وثاني كويتي يتولى هذا المنصب.
ويمتلك الدكتور نايف بن فلاح الحجرف خبرات كبيرة تؤهله لتولي هذا المنصب الهام، حيث تقلد العديد من الحقائب الوزارية خلال الحكومات الكويتية المتعاقبة.
وحصل الحجرف على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة 2002 وعلى الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة 1997 وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.
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