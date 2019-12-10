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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس جنوب أفريقيا يقطع زيارته لمصر بسبب أزمة الكهرباء الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 قالت وكالة أنباء جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سيريل رامابوسا قطع زيارة يقوم بها لمصر للعودة لبلاده ولقاء المسؤولين في شركة ”إيسكوم“ للكهرباء، بسبب أزمة كهرباء محتدمة قطعت التيار عن البلاد بأسرها لمدة ستة أيام على التوالي.





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