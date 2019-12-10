الجيش الليبي يُعلن تدمير أسلحة قطرية وتركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يعلن تدمير أسلحة قطرية وتركية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى ميليشيات طرابلس، مشيرا إلى أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر ترأس اجتماعا عسكريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن العملية التي أطلقها الجيش بقيادة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ شهر أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة ومؤسسات الدولة السيادية وتعيث بها فسادًا.