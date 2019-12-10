قائد الجيش استقبل وفدا من الرابطة المارونية وبحث معه الاوضاع العامة

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ وفداً من ​الرابطة المارونية​ في ​لبنان​ برئاسة ​نعمة الله أبي نصر​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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