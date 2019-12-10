الاتحاد الأوروبي ومتحف مقام يفتتحان "جدار التأمل لحقوق الإنسان"

افتتح ​الاتحاد الأوروبي​ ومتحف الفن الحديث والمعاصر بمناسبة اليوم ​العالم​ي لحقوق الإنسان "جدار التأمل لحقوق الإنسان" بعد إنهاء الأعمال فيه أمام العموم.

ويتألف الجدار الذي يبلغ طوله 60 متراً من 12 لوحة فنية معدّة للعرض في الشارع رسمها 12 فنان غرافيتي من جميع أنحاء العالم وتحديداً من ​إستونيا​ و​ألمانيا​ و​الأردن​ و​العراق​ و​إيطاليا​ و​لبنان​ و​المكسيك​ و​السنغال​ و​السويد​ و​الإمارات العربية المتحدة​ و​أوكرانيا​.

واستُوحي كل رسم غرافيتي من مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يجسّد موضوعاً على غرار المساواة بين الجنسين، و​العنصرية​ وعدم التمييز، و​حرية التعبير​، والحق في ​الحياة​، والحرية و​الأمن​، وما إلى ذلك.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان ​رالف طراف​ خلال حفل الافتتاح إلى أن "حقوق الإنسان هي في صلب عملنا في لبنان. ونحن نعمل على مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان سترون بعضها مجسّداً على الجدار، على غرار مكافحة سوء المعاملة والتعذيب، وحقوق ​المرأة​، وحقوق الطفل وحرية التعبير".