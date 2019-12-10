الاتحاد الأوروبي ومتحف مقام يفتتحان "جدار التأمل لحقوق الإنسان"

افتتح الاتحاد الأوروبي ومتحف الفن الحديث والمعاصر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان "جدار التأمل لحقوق الإنسان" بعد إنهاء الأعمال فيه أمام العموم.
ويتألف الجدار الذي يبلغ طوله 60 متراً من 12 لوحة فنية معدّة للعرض في الشارع رسمها 12 فنان غرافيتي من جميع أنحاء العالم وتحديداً من إستونيا وألمانيا والأردن والعراق وإيطاليا ولبنان والمكسيك والسنغال والسويد والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا.
واستُوحي كل رسم غرافيتي من مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يجسّد موضوعاً على غرار المساواة بين الجنسين، والعنصرية وعدم التمييز، وحرية التعبير، والحق في الحياة، والحرية والأمن، وما إلى ذلك.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف خلال حفل الافتتاح إلى أن "حقوق الإنسان هي في صلب عملنا في لبنان. ونحن نعمل على مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان سترون بعضها مجسّداً على الجدار، على غرار مكافحة سوء المعاملة والتعذيب، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل وحرية التعبير".
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