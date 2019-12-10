جبق: قطاعنا الصحي حقق تقدمًا في تحقيق أهداف التنمية المتصلة بالأمراض غير السارية

أكد وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ أن "​القطاع الصحي​ في ​لبنان​ ورغم الأزمات المتلاحقة التي يشهدها وطننا، يحرز تقدمًا ملحوظًا في أكثر من مجال"، مشيرا الى أن "لبنان تجاوز العديد من الأخطار التي واجهته في السنوات الأخيرة ولا سيما أعباء ​النزوح​ مع بلوغ عدد ​النازحين​ في السنوات القليلة الفائتة حوالى نصف ​الشعب اللبناني​".

وخلال إلقائه كلمة لبنان في خلال الاجتماع العالمي ل​منظمة الصحة العالمية​ بشأن ​الأمراض​ غير السارية والصحة النفسية المنعقد في العاصمة العمانية، لفت الى أن "​وزارة الصحة العامة​ تمكنت بواسطة الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل بمواكبة محدودة من ​الدول المانحة​، من إنجاز العديد من الخطوات الإيجابية والمتقدمة ولا سيما تلك المتصلة بتحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالأمراض غير الإنتقالية بما فيها الأمراض النفسية".

ونوّه "بدور النظام الذي تطبقه وزارة الصحة العامة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية وبناء شبكة متماسكة من المراكز الصحية بالتعاونمع مؤسسات القطاع الأهلي والتي تقدم رزماً صحية من الخدمات الأساسية الوقائية والعلاجية للمواطنين بحسب العمر و​الجنس​ لتتكامل مع ما تقدمه ​المستشفيات​ بهدف الوصول في مرحلة لاحقة الى تغطية صحية شاملة".