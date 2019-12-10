وزير الخارجية السعودي: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن آل سعود أن "استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية"، مشيراً الى أنه "من المهم للشعب اللبناني وللنظام السياسي ايجاد طريق يضمن الاستقرار والسيادة".
وأشار بن فرحان الى أن "التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج"،لافتاً الى أن "وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة".
وأكد أن "التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج"، مشدداً على أن "دول المقاطعة الأربع مستمرة في دعم جهود الكويت".
واعتبر أنه "على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام"، لافتاً الى أنه " من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة".
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