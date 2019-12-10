عز الدين تابعت مناقشة تعديلات احكام قانون حماية الاحداث

ستكملت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية ​عناية عز الدين​ اجتماعاتها مع الجهات المختصة من الوزارات المولجة مناقشة التعديلات على احكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، وذلك في اجتماع عقدته ظهر اليوم، في حضور رئيس جمعية justicia ​بول مرقص​، وعن ​وزارة العدل​ القاضي ايمن احمد والقاضي انجيلا داغر، عن ​وزارة العمل​ نزهة شليطا وعن ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ سناء عواضة.

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