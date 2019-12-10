جنبلاط: مؤتمر باريس قد يكون آخر فرصة للبنان لوقف الإنهيار

أكّد رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي"​ النائب السابق ​​وليد جنبلاط​،​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "مؤتمر باريس قد يكون آخر فرصة ل​لبنان​ لوقف التراجع إن لم نقل الإنهيار، ونذكر في هذا المجال أنّ الشرط الأوّل لمؤتمر باريس هو الإصلاح ابتداءً من ​قطاع الكهرباء​"، مشيراً إلى أنّ "الحزب الإشتراكي كان قد طالب مراراً بإصلاح هذا القطاع قبل اندلاع ​الثورة​"، مندّداً بـ"تجّار السفن وما وراء السفن في سعر ​المحروقات​".

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