لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "من ينتظر مؤتمر ​باريس​ غدًا ونتائجه، نستطيع القول إنّنا "سنفطر على بصلة"، والخيار حكومة منتجة لديها خطة إنقاذ، وإلّا غدًا أسوأ من اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: من ينتظر مؤتمر باريس غدا ونتائجه نستطيع القول إننا "سنفطر على بصلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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